Chyno Miranda reaparece: "Estoy en Venezuela en plena recuperación"

"Mi gente por aquí, Chyno Miranda; un abrazo desde Caracas, Venezuela. Los quiero mucho, ok, estoy acá en plena recuperación. Quiero decirle a todos mis amigos y colegas que muchísimas gracias por el concierto que va a ser en La Scala este próximo 8 de junio, no pueden faltar ustedes mi gente; los espero en La Scala, voy a estar ahí de corazón. Les mando un fuerte abrazo y quiero que vayan", expresa el cantautor ex integrante del dúo Chyno y Nacho.