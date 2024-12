Corte brasileña prohíbe reproducir canción de Adele a nivel mundial

Adele acusada de plagio por la canción "Million Years Ago"

El compositor brasileño Toninho Geraes presentó una denuncia por plagio, acusando que la canción "Million Years Ago" de la cantante británica Adele copió la melodía del tema "Mulheres", un éxito de Martinho da Vila, leyenda de la samba, lanzado en 1995.

"Es un punto de inflexión para la música brasileña que, por la riqueza de sus melodías, armonías y ritmos, es a menudo copiada para componer éxitos internacionales", dijo el lunes a la AFP Fredimio Trotta, abogado de Geraes.

Este fallo debería "disuadir" a otros artistas de intentar cualquier "aprovechamiento parasitario" de la música brasileña, agregó.

En cuanto a las acciones legales, las filiales brasileñas de Sony Music y Universal Music podrían apelar, aunque hasta el momento Sony no ha emitido declaraciones y Universal Music no ha respondido. Este caso no es el primero relacionado con "Million Years Ago", ya que también fue objeto de controversia en Turquía, cuando usuarios señalaron similitudes con la canción "Acilara tutunmak" de Ahmet Kaya, cantante kurdo fallecido en 2000.

Brasil, al ser signatario del Convenio de Berna de 1886, establece un marco legal internacional para la protección de los derechos de los autores sobre sus obras.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1868787042697568639&partner=&hide_thread=false Un juez brasileño prohibió reproducir en cualquier parte del mundo la canción "Million Years Ago" de la estrella de pop británica Adele, tras una denuncia de plagio presentada por un compositor de samba.



La decisión judicial, a la que tuvo acceso la AFP el lunes, exige a las… pic.twitter.com/iPzNGUDBTg — Telemetro Reporta (@TReporta) December 16, 2024

FUENTE: AFP