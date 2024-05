David Bisbal conquista a la fanaticada de Panamá

El show empezó con la presentación especial de la artista nacional Farah, quien cautivó a todos con sus temas más sonados antes de que saliera el esperado cantante español.

David Bisbal dejó a sus fanáticos panameños satisfechos

Luego de 7 años, los fanáticos de David Bisbal pudieron disfrutar hasta más no poder los grandes éxitos que han marcado la vida y la carrera en estos 20 años del reconocido artista.

El intérprete de Bulería sorprendió a todos al cantar los temas sin parar y además, utilizó la nueva camiseta de la Selección de Panamá como parte de los Outfits de su presentación.

Entre las canciones que interpretó estuvieron: Ave María, Buleria, A partir de hoy, entre otras.

Fanáticos disfrutaron del concierto de David Bisbal en Panamá

David Bisbal desea volver a Panamá

Tras compartir con su fanaticada panameña, David Bisbal se pronunció en sus redes sociales y dijo que ya está deseando volver al suelo canalero.

"Estos días en Panamá, he vivido un sueño. He tenido la oportunidad de recorrer algunos de los rincones más bonitos y llevarme la energía de su gente al escenario. He sentido al público cantando cada una de mis canciones como si fuese una gran colaboración entre nosotros. Gracias por celebrar este 20º aniversario conmigo. Ya estoy deseando volver", expresó emocionado el cantante español.