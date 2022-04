El nombre del Mechi Blanco es oficialmente una marca

Así como lo lee, ahora el nombre Ulpiano Vergara no podrá ser puesto a la venta sin autorización de él en cualquier articulo. Así lo ha comunicado el Ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez.

Recibí la agradable visita de Ulpiano Vergara, gran expositor de nuestra música típica panameña, quien tomó la decisión de registrar su marca ante la Dirección General de Registro de Propiedad Intelectual del @MICIPMA, un paso sumamente importante para la comercialización de la misma. Recibí la agradable visita de Ulpiano Vergara, gran expositor de nuestra música típica panameña, quien tomó la decisión de registrar su marca ante la Dirección General de Registro de Propiedad Intelectual del @MICIPMA, un paso sumamente importante para la comercialización de la misma.

El cantautor y acordeonista estuvo acompañado de su hija Dania María Vergara González y su representante legal, Jamie Chambers Barahona, quien presentó la documentación correspondiente, con miras a tener uso exclusivo de su nombre en el comercio nacional.

“Mi nombre es lo que me representa, por tanto, he solicitado formalmente tener derecho exclusivo sobre su uso en el comercio y lo único que me asegura ese derecho, es su registro como una marca”, expresó Vergara, al tiempo que reconoció que este es un paso importante para garantizar el éxito de los emprendimientos.

Tal parece que el Mechi Blanco va en serio al comercializar su nombre, quizás muy pronto veamos artículos o piezas originales con su firma a la venta. ¡Agárrense los plagiadores! ya que a partir de este momento, el interprete de "La He Vuelto A Ver" puede tomar acciones legales.