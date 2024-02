Fallece Rolo de León: Esposa revela los últimos momentos del artista

Sigue leyendo: Fallece Rolo de León: Artistas y amigos reaccionan ante la muerte del artista

Quise hacer este live para honrar la memoria de mi esposo, quiero empezar diciendo que la voluntad de Dios siempre va a ser buena, perfecta y agradable, Dios siempre es bueno y está sentado en su trono. Quise hacer este live para honrar la memoria de mi esposo, quiero empezar diciendo que la voluntad de Dios siempre va a ser buena, perfecta y agradable, Dios siempre es bueno y está sentado en su trono.

Empezó diciendo Tania de León a través de su live, y a la vez expresó que aunque parezca fuerte gracias a la fortaleza en Dios, al hacer el live si se desahogó diciendo el inmenso dolor que sentía. "Siento un dolor profundo que no les puedo explicar por la irreparable pérdida de mi esposo, quien en vida se llamo Rodolfo Ernesto de León Trejos, no tengo palabras para describir a mi esposo, tenía un corazón de oro, quiero darle las gracias a cada una de las personas que me han escrito.", agregó.

Siento que el señor hizo que esto pasara este día para honrar siempre su memoria, cada vez que Gianna Elena le toque apagar una velita, nos tocará recordar el excelente padre que fue. Siento que el señor hizo que esto pasara este día para honrar siempre su memoria, cada vez que Gianna Elena le toque apagar una velita, nos tocará recordar el excelente padre que fue.

Tania aclara los comentarios "sin sentido" de algunos usuarios sobre la muerte de Rolo de León

La esposa del artista expresó que Rolo batalló en silencio su problema de salud, quien padecía de cáncer. "Batalló contra un enfermedad crónica, como lo es el cáncer, que le fulminó la vida súbitamente".

"Recuerden a mi esposo como lo que fue, una persona cariñosa y respetuosa y sobre todo una persona temerosa de Dios." Además expresó que las personas deben tener empatía y respeto por este momento que están pasando. "He visto comentarios fuera de lugar pero recuerde a Rolo como lo que fue, una persona alegre y temerosa de Dios."

Las últimas horas de Rolo de León

"Vamos a orar y agradecerle a Dios", expresó Tania que le dijo a Rolo en los últimos minutos con vida y siguió diciendo: "En el momento de agonía mi esposo lo ví partí en la paz de Cristo, para muchas personas pensarán mil y un cosas, pero la muerte para los hijos de Dios es ganancia, así que en este momento no podemos lamentarnos, es un momento para agradecerle a Dios lo que vivió Rolo a sus 52 años."

Rolo falleció a las 3:30 de la tarde en la paz de Cristo. Sus últimas palabras fueron: "Señor dame fuerza y paz".

¿Dónde serán las honras fúnebres de Rolo de León?

La familia de Rolo de León aún no ha confirmado cuándo serán las honras fúnebres del artista pero expresaron que en los próximos días darán a conocer la información.