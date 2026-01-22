Panamá Oeste Entretenimiento -  22 de enero de 2026 - 11:23

Feria de La Chorrera: ¿hasta cuándo estará abierta?

La Feria de La Chorrera celebra la cultura y el talento local. Conoce hasta cuándo estará abierta y qué puedes encontrar en el evento.

Feria de La Chorrera

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Feria de La Chorrera continúa desarrollándose como un espacio que celebra la identidad, las tradiciones y el esfuerzo de la comunidad chorrerana, reuniendo a emprendedores, productores, artistas y familias en un ambiente de convivencia y proyección cultural.

El evento cuenta con la participación del alcalde del distrito de La Chorrera, Eloy Chong, cuya gestión ha sido destacada por su compromiso con el desarrollo cultural, social y económico del distrito.

Feria de La Chorrera celebra la cultura y el talento local

image

Durante la feria, los visitantes pueden disfrutar de exposiciones comerciales, actividades culturales, gastronomía típica y presentaciones artísticas, que reflejan el orgullo y el talento de la región.

La organización informó que la Feria de La Chorrera permanecerá abierta hasta el próximo 1 de febrero, por lo que se invita a la ciudadanía a aprovechar los últimos días para recorrer sus distintos pabellones y apoyar a los emprendedores locales.

Este evento se consolida como un punto de encuentro familiar, orientado a fortalecer las raíces culturales y a dinamizar la economía local del distrito.

