Feria de La Chorrera: ¿hasta cuándo estará abierta?

La Feria de La Chorrera continúa desarrollándose como un espacio que celebra la identidad, las tradiciones y el esfuerzo de la comunidad chorrerana, reuniendo a emprendedores, productores, artistas y familias en un ambiente de convivencia y proyección cultural.

El evento cuenta con la participación del alcalde del distrito de La Chorrera, Eloy Chong, cuya gestión ha sido destacada por su compromiso con el desarrollo cultural, social y económico del distrito.

Feria de La Chorrera celebra la cultura y el talento local

image

Durante la feria, los visitantes pueden disfrutar de exposiciones comerciales, actividades culturales, gastronomía típica y presentaciones artísticas, que reflejan el orgullo y el talento de la región.

La organización informó que la Feria de La Chorrera permanecerá abierta hasta el próximo 1 de febrero, por lo que se invita a la ciudadanía a aprovechar los últimos días para recorrer sus distintos pabellones y apoyar a los emprendedores locales.

Este evento se consolida como un punto de encuentro familiar, orientado a fortalecer las raíces culturales y a dinamizar la economía local del distrito.