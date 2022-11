Hailey Bieber desmiente los rumores de embarazo con una dura confesión

hailey.png

La sobrina de Alec Baldwin no está embarazada, sino que tiene un quiste de gran tamaño en uno de sus ovarios. Exhibiendo su torso con un posado muy natural, Hailey ha informado a través de sus stories de Instagram que no pasa por un momento especialmente positivo en lo referente a su salud. Eso sí, también ha querido descartar que sufra alguna enfermedad de mayor gravedad a fin de no preocupar demasiado a sus fans.

" No es un bebé. Tengo un quiste en el ovario del tamaño de una manzana. Pero no tengo endometriosis o el síndrome del ovario poliquístico", ha explicado en su texto antes de pedir a sus seguidores comprensión y respeto ante el problema que padece.

"He tenido un quiste en el ovario varias veces y no es agradable. Es doloroso y molesto. Me hace sentir hinchada y me produce náuseas. Me provoca calambres y estoy muy sensible", ha añadido para describir los síntomas, justo antes de sentenciar: "En cualquier caso, estoy segura de que muchas de ustedes lo entienden y se sienten identificadas. Podemos con esto".