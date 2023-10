J Balvin reacciona a las tiraderas que tiene Bad Bunny.

Tal es el caso de Shakira y Karol G, quienes no fueron directamente mencionadas, como lo fue con su ex novia Gabriela, pero si utilizó frases icónicas de las artistas colombianas y ha desatado una gran polémica de una posible tiradera de indirectas hacia ellas.

Hubo un exponente del género urbano al que si mencionó y esto ha generado mucha tensión y polémica entre los fanáticos, ya que el boricua menciona a J Balvin, en el tema Thunder y Lightning.

Ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin Ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin

Decía un extracto de la canción del puertorriqueño, donde menciona a colombiano.

J Balvin reacciona a las puyas de Bad Bunny

El intérprete de Azul, no se quedó callado y decidió responder a las tiraderas que ha hecho Bad Bunny hacía él.

A través de un live en su cuenta de Instagram J Balvin a dejado ver que se encuentra sorprendido de lo que dijo el intérprete de Un Preview, en su canción Thunder y Lightning.

No entiendo lo que pasa por la mente, realmente no entiendo, pero el que yo conozco parce es una buena persona ósea que realmente que a mi eso me tiene extrañada la vuelta, pero realmente le deseo lo mejor, yo creo más que buen artista, porque siempre piye que ese man tiene un talento brutal y de mucho antes parce siempre supe que iba a ser grande ósea que igual no tiene que ver en ninguna de esas vueltas, que más que decir ese man de ser buen artista pero es muy buena persona por lo menos que yo conozco, me extraña mucho la vuelta pero igual yo normal..." expresó J Balvin en su live.

El colombiano concluyó el tema de Bad Bunny expresando que le desea lo mejor en su álbum y que espera que la rompa, que le tire.