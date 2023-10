Bad Bunny estrena histórico álbum en donde se sincera con sus fans

Gracias por todo el apoyo que me han dado todo este tiempo. Gracias por estar ahí conmigo!!! A los reales!!! Espero que hoy puedan disfrutar de este álbum que hice con mucho empeño. Yo todos mis proyectos los he hecho con amor para ustedes pero este album en especifico es 100% para ustedes como ningún otro. Abran su botellita de vino, sus cervecitas, sus porritos con sus amistades, sus parejas, solos, como quieran y disfruten!! Hoy día mucha gente escucha la música solo pa criticarla y se olvidaron de sentirla pa disfrutarla... mi consejo, NO ESCUCHEN ESTE ÁLBUM, DISFRÚTENLO!! Gracias por todo el apoyo que me han dado todo este tiempo. Gracias por estar ahí conmigo!!! A los reales!!! Espero que hoy puedan disfrutar de este álbum que hice con mucho empeño. Yo todos mis proyectos los he hecho con amor para ustedes pero este album en especifico es 100% para ustedes como ningún otro. Abran su botellita de vino, sus cervecitas, sus porritos con sus amistades, sus parejas, solos, como quieran y disfruten!! Hoy día mucha gente escucha la música solo pa criticarla y se olvidaron de sentirla pa disfrutarla... mi consejo, NO ESCUCHEN ESTE ÁLBUM, DISFRÚTENLO!!

Con este mensaje y con una foto desde el Choliseo de Puerto Rico, Benito Martínez envió este extenso mensaje para que sus verdaderos fans disfruten su séptimo álbum.

Bad Bunny colabora con los grandes del reggaeton en ACHO PR

Bad Bunny logró juntar a tres pesos pesados en la historia del reggaeton, nada más y nada menos que Ñengo flow, De la ghetto y Arcángel. Con estos tres artistas ha sacado el tema "ACHO PR", siendo el último de los 22 temas de "Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana".

BAD BUNNY - ACHO PR (Visualizer) | nadie sabe lo que va a pasar mañana

"Te tiré el cel porque tu no eres mi fan", Bad Bunny habla del incidente

Un verso de la canción "Nadie Sabe" cuenta el por qué decidió lanzarle el celular a una chica que intentó tomarse una foto con él, además aprovechó para sincerarse de su vida y que de ahora en adelante solo hará lo que lo haga feliz.