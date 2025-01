Japanese enfrenta un difícil momento de salud: Piden oración por el cantante

"El tema de Leavitt en estos momentos es bastante delicado, ya que el hombre presenta una situación bastante crítica en su pie izquierdo. Estamos pidiéndole a Dios que no sea así", comentó Morales.

Rodolfo Morales ha solicitado oraciones por la salud del cantante Japanese, destacando que, aunque no se requiere ayuda económica en este momento, sí es necesario el apoyo espiritual de aquellos que creen en el poder de la oración. Morales explicó que lo que realmente necesita Japanese es oración, y llamó a quienes han experimentado los milagros que Dios puede obrar a través de la oración para unirse en esta situación difícil.

“En realidad él no necesita ayuda económica, ni nada de eso como estoy viendo en las redes, él lo que necesita es oración, así que, los que saben orar y han experimentado las maravillas que Dios hace por medio de la oración, bueno de esas personas son las que necesitamos para poder definir esta situación dolorosa para el gran Japanese, que se haga la voluntad de Dios, porque es la que hay que respetar y esperemos que no sea la más dolorosa, porque en verdad es preocupante la situación”, expresó Morales.

