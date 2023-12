Japanese en medio de la enfermedad lanza "El Grinch de la Navidad"

Su nuevo tema sería toda una joya musical, incluso no ha estrenado y ya suena "criminal" como dirían sus fanáticos.

"El Grinch de la Navidad" es una producción junto a Joel Pacheco y PtyAudio.

"Yo soy el Grinch de la Navidad, vienen a figurar, yo no creo en man, sé que están asustados, esto no es relajo, cada día camino con Dios, él me da la bendición", expresa parte del coro.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FC1AbGmrpESd%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABO8XeYNWzPJZB6iQAw8GAojYtZA4pZBPIZCNITtuwyCmAgZCJP5FwpTWhGV7A23ctwq8fFqstW3qBgJZBD31IXidlxTkKjFFYPxPitJC1HSlfgN4EBWWEI2hF5AmlgpxopsuYvZBpjGtcK0jJ9FLenmYHA1i16wZCYPFPgv1NH1ZB6QwZDZD View this post on Instagram A post shared by Leavitt Eduardo Zambrano (@japanesepty)

¿Cómo sigue Japanese?

En su cuarto derrame silencioso, el artista urbano ha dejado claro que no tiene nada para cubrir su recuperación que incluye terapias, pañales, medicinas y citas médicas.

Es por eso, que varios artistas del patio se sumaron al evento "Todos Con Japa" que logró recaudar 7 mil dólares y fueron destinados a ayudarlo.