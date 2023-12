Rivera reveló, que en lo personal, siente que las canciones que sellaron su carrera son, Amores como el nuestro y Cara de niño, ya que marcaron una época y una historia en su carrera.

Jerry Rivera revela su secreto para lucir siempre joven

¡Increíble! Con 50 años, Jerry Rivera sigue luciendo la cara de niño, de sus inicios en su carrera artística.

Dijo, Jerry Rivera cuando le preguntaron como hace para verse joven a pesar de sus años.

"Creo que lo importante es estar saludable, lo digo pero digo pero si, a veces no es salud, porque he pasado momentos en los que no he estado tan saludable como en otras ocasiones", expresó el intérprete de Que hay de malo.

Además dijo que cuidarse, respetar el trabajo, respetar a uno mismo, amar la música, amar tu prójimo, amar tu carrera y hacer que el trabajo sea un hobbie, son factores que cree lo han ayudado a mantenerse joven.

