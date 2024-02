JLo muestra su incomodidad al ver que Ben Affleck la desprecia en una red carpet

Bueno, en esa misma premier de la nueva producción de la cantante, se captó un video que dejó a la prensa asombrados ¿Qué estará ocultando JLo? Pues resulta que en el video ellos están posando para las cámaras y él parece querer irse a otro lugar, pero ella lo sostiene más fuerte y después él le dice en el oído algo y ella ríe, y la suelta abruptamente. Ella queda evidentemente molesta pero debe seguir fingiendo que no está enojada.

El rostro de la interprete de "On The Floor" fue desconscertante para muchos, sin embargo, existe otro video en donde se muestra todo lo contrario, que al soltarla así sin avisarle fue porque él estaba grabándola con su celular. ¿Ustedes con qué versión se quedan?

Embed - E! News on Instagram: "We can’t get enough of these cute #JLo and #BenAffleck moments. "