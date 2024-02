Kafu Bantón le responde a Jazzy su incógnita del origen del reggaeton

Jazzy estuvo de visita en la Provincia de Colón y tuvo la gran oportunidad de entrevistar a Kafu Bantón, uno de los grandes exponentes del género.

Ese es un debate que nunca va a parar y siempre sale a relucir, pero la verdadera historia es que empezó aquí en Panamá y empezó aquí en Colón justamente donde estamos, de donde somos nosotros Ese es un debate que nunca va a parar y siempre sale a relucir, pero la verdadera historia es que empezó aquí en Panamá y empezó aquí en Colón justamente donde estamos, de donde somos nosotros

Empezó diciendo el intérprete de Vamos pa la Playa, durante la entrevista

"Aquí en Colón fue el primer lugar donde un artista en español graba un disco de reggae y ese artista se llama Super Nandi, mucha gente no lo conocen porque él no fue famoso en ese entonces, pero si fue el primero", continúo diciendo Kafu Bantón.

El artista panameño reconoce que en las personas conocen más a los artistas Nando Boom, Renato, El General, Chicho Man, pero que Super Nandi fue el primero en grabar el disco de reggae en español.

"El reggaeton es muy escuchado en todas partes del mundo y más porque los antillanos cuando vinieron aquí a la construcción del Canal de Panamá, trajeron su cultura aquí a Panamá y por eso nos dejaron el calipso, el reggae, el soca, la comida y por eso nosotros tenemos esa influenza directamente desde el Caribe", concluyó diciendo Kafu Bantón.

Embed - Jazlyn aka Jazzy on Instagram: " @kafubanton507 habla sobre los origines y raices del genero de Reggaeton…… @kafubanton507 talks about the origins & roots of reggaeton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #panama #reggae #pty #kafu #kafubanton #reggae #panamá #panama #caribe #westindies #music #musica #puertorico #reggaeton #entrevista #interview #nyc #latino #hispanic #brooklyn #bronx #jamaica #reggae #dancehall #hispanic #colón #colon"