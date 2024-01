Karol G recibe criticas por su outfit en la premier de Griselda

En esta producción, la intérprete de Amargura, interpreta el papel de Carla una de las mejores amigas del personaje principal, Griselda Blanco.

En las redes sociales, se ha podido ver la gran química y buena amistad que tienen Sofía Vergara y Karol G.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmusictrendscol%2Fstatus%2F1750020887594610689&partner=&hide_thread=false #EsTendencia: Karol G y Sofia Vergara juntas en la premiere de ‘Griselda’ pic.twitter.com/SzOp0VRosW — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) January 24, 2024

Karol G estrena cambio de look en la alfombra roja de la premier de Griselda

La cantante colombiana, llegó a la premier de la nueva serie de Netflix, presumiendo su cambio de look, dejando atrás el color rosa y volviendo a su rubio platinado.

Para la ocasión , la Bichota lució un outfit de cuero compuesto por unos pantalones con taches en el frente por la línea del prense y un corsé que enmarcó su figura.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FC2d3MwYNXA3%2F%3Fimg_index%3D4&access_token=EAAGZAH4sEtVABO8Y1ZAj4fpxZCjk5vVuh2WjBmn9T1v8wXShoDW2nAZBQ8jiiTzwrOmiY3rkXr2ZBOKOT3ELPpejuZAYliO4r33QG4kINjGu4mmsy6so94ydgGPzJV7DMQWJZAqijojiPCKDfJpXGcAsZAt6kums75SIbErDMwJwozkvhAp5siSElAZDZD View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Karol G es criticada por su look en la premier de Griselda

A pesar de que Karol G se veía hermosa, los comentarios negativos no se hicieron esperar y hubieron algunas personas que dicen que ese look no le favorece.