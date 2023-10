Karol G revela por qué no incluyó a Panamá en su gira

Resulta que, La Bichota hizo énfasis que está muy triste por haber dejado a varios países fuera de su gira por Latinoamérica.

Lo que pasa es que hay países que no tienen la infraestructura que se necesita para armar el show de "Mañana Será Bonito" y a mi no me gustaría que los fans no vivan la experiencia que ofrecemos en el tour.

Así ha dicho la Bichota en su canal de difusión de Telegram.