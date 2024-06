Katita Ortiz anuncia su embarazo y le dice adiós a las fiestas

Embed - Katita Ortiz on Instagram: "El tiempo de Dios es perfectote planee, te desee y Dios me permitió sentir lo mas lindo en mi vida que es verte crecer dentro de mi!! Están por conocer mi mejor versión y es la de pronto ser madre, cambiando mis dias de fiesta, tragos y trasnoches por dias de Netflix y descanso full porque solo de mi depende que vengas san@.. Quise dar la noticia y así poder disfrutar al 100% mi embarazo .. gracias a mi familia, amigos y al papá de mi bb por hacerme sentir feliz y apoyarme desde el día uno!! no entendía que era este sentimiento hasta ahora.. muero por tenerte entre mis brazos y llenarte de besos, con mami jamas te faltara amor ni dias divertidos..eres y serás mi vida por siempre.. Estoy superrrrrr felizzzzzz gracias DIOSporque eres perfecto, eres amor, eres vida y eres bendiciones!! -gracias por captar mis primeras fotos amigo @chelography_ "

View this post on Instagram A post shared by Katita Ortiz (@katitao)