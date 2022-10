Katleen Levy afirma que hasta psiquiatra tuvo por las críticas de la gente

"Mi psiquiatra me ayudó muchísimo a entender que yo no era nada de lo que a mi me decían en redes sociales, así que logre empoderarme y dejar atrás cualquier opinión mal intencionada" "Mi psiquiatra me ayudó muchísimo a entender que yo no era nada de lo que a mi me decían en redes sociales, así que logre empoderarme y dejar atrás cualquier opinión mal intencionada"

Katleen Levy le agradece a las personas que la invitan a pasar a su casa, que confían en ella y promete que desea cambiar muchas cosas de Panamá, empezando por la educación, "Nos enseñan solo a ser empleado" , afirma, y a cambiar el sistema de salud.

"Cara bonita no es suficiente y eso lo ha comprobado mi gente, tienes que tener algo en la cabeza para llegar lejos", expresó.