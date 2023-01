Para que las películas logren llegar a un rotundo éxito, no solo interviene el sentido de la historia que los creadores le hayan dado, sino también del efecto que produzca en el amante del cine. Algunas no han sido lo que el público esperaba, pero otras han llegado a la gloria, y aquí, te presentamos cuáles son y porque las consideradas como las producciones del cine más taquilleras de la historia.

Las 10 películas más taquilleras de la historia

Iniciaremos este listado de maneja descendente, desde la número 10 hasta la primera:

Rápidos y Furiosos 7

La trama de venganza y carros super modernizados lanzada en el año 2015, logró recaudar 1.515.341.399 de dólares.

Los Vengadores

Publicada en el 2012, la primera del inicio del mundo cinematográfico más famoso: Marvel Studios, desde su estreno, ha recaudado 1.518.815.515 de dólares.

El Rey León

El live action de la película del Rey León animada de 1994, en el 2019 recolectó más de 1.662.899.439 de dólares, y fue una de las más esperadas y disfrutadas por grandes y chicos.

Jurassic World

Mundo Jurásico en español recolectó más de 1.670.516.444 de dólares en su primera entrega. La cinta cuenta con dos películas más.

Spider Man: No Way Home.

El super héroe favorito de todos, Spider Man, logró recolectar 1.891.704.167, en la última película de esta trílogia, donde Los tres Hombres Arañas más reconocidos, aparecen para salvar el mundo una vez más.

Vengadores: Infinity War

El universo de Marvel otra vez se encuentra en la lista, donde esta película, la penúltima de cuatro, recaudó más de 2 billones de dólares en todo el mundo: 2.048.359.754 $.

Star Wars: Episodio VII- El Despertar de la Fuerza

30 años después de Endor, regresa Star Wars, con una muestra en escena distinta y una historia galáctica impresionante, que de estos tres últimos episodios (VII, VIII Y XI), la primera ha sido la más vista, con un monto de 2.069.521.700 de dólares.

Titanic

La historia de amor más querida y vista del mundo, recaudó desde su lanzamiento en 1998, 2.201.647.264 de dólares en las taquillas de cine global.

Vengadores: Endgame

La cinta más desgarradora y la última de la familia Marvel Avengers, fue vista por millones de personas en el planeta en varias ocasiones, a pesar de las lágrimas derramadas por su trama. A esto se debe que ocupe un segundo lugar, con 2.797.501.328 de dólares recaudados.

Avatar

Una de las películas del gran James Cameron, no tiene otro lugar que el primero. La primera saga de Avatar, lanzada en el 2009, recaudó 2.847.246.203 de dólares, ocupando el primer lugar como la cinta más vista de toda la historia del cine.

Actualmente, en este recién pasado 2022, fue estrenada la segunda película titulada: Avatar: La forma del agua, recaudando hasta el momento ya 1 billones de dólares en taquilla.

Además, destacan como las más vistas en el 2022, Top Gun: Maverik, Jurassic World, Doctor Strange in the Multiverse of Madness y, del género de animación, Minions: The Rise of Gru.