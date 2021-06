Liam Payne protagonizará una comedia acerca de su experiencia en Alcohólicos Anónimos

Harry Styles no es el único componente de One Direction que podría encontrar una segunda vocación en el mundo de cine. Su antiguo compañero Liam Payne acaba de desvelar que participará en un corto inspirado en su paso por el programa de Alcohólicos Anónimos y, aunque no ha querido dar demasiados detalles al respecto, parece que se trata de un proyecto en el que también está involucrado el famoso humorista Russell Brand.



"Había todo tipo de personas: desde guardias de prisiones a antiguos militares o carteros y basureros. Y luego estábamos Russell y yo. Era el grupo más raro de gente que te puedas imaginar, reunido en la sala comunitaria de una vieja iglesia", ha explicado acerca de aquellos encuentros en una entrevista al podcast 'Diary of a CEO'.

"No quiero estropear la sorpresa hablando del guion... porque todavía no lo he comentado con Russ, pero yo interpretaré a uno de los personajes. Estoy muy emocionado. Se lo he enseñado a una amiga mía y se ha reído mucho", ha añadido acerca de la historia, que se ha escrito en clave de comedia.



Los problemas de Liam con la bebida comenzaron en la época de mayor popularidad de One Direction, cuando se pasaba días encerrado en una habitación de hotel para evitar a los fans y acababa vaciando el minibar por puro aburrimiento. Recientemente ha desvelado que lleva un mes sobrio tras "tocar fondo" durante el período de confinamiento.

