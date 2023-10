Louis Tomlinson llegará a Panamá con su gira mundial.

El ex integrante de la banda One Direction, Louis Tomlinson , estará en suelo panameño por primera vez, el próximo año 2024.

Se espera que Louis Tomlinson se presente en Panamá el próximo 2 de mayo de 2024, con su gira "Faith in the Future", en el Centro de Convenciones Amador (Antiguo Figali Convention Center).

La empresa exhortó a estar pendiente a las redes sociales, para el anuncio de la fecha de inicio de venta de boletos por medio de Panatickets.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCzB0_0xuGrD%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABOxSCAXcmhBxkJBZCZBPbZCFCbrHXm4y4ZBOP0eEWR5pWCT0bT4dHIv2zkHwGutUh7lHwZBmmLlAqF1AmNqO3jRihwgt87FuEuhXr2K1CPxvWjlxRtoZAxhcFjMZAuZAWENdfMFx4KF0qdb9aZBThtkyroo7ZA5SsXH5y8XqCfCdRJPwgZDZD View this post on Instagram A post shared by Magic Dreams Productions (@magicdreamsinc)

¿Qué otros países visitará Louis Tomlinson con su gira mundial en el 2024?

Además de Panamá, el cantante británico Louis Tomlinson estará presentando su gira "The Faith in the Future", el próximo año en: San Juan, Puerto Rico, Río de Janeiro, Säo Paulo, Curitiba, Montevideo, Buenos Aires, Santiago, Lima, Bogotá, San José Costa Rica, Ciudad de México, Querétaro y culmina en Guadalajara.