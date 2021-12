Madonna acusa a Tory Lanez de haber usado "ilegalmente" su tema "Into The Groove"

La cantante Madonna no ha tenido reparo en aparecer sorpresivamente en el perfil de Instagram del productor Tory Lanez, acusado de haber disparado a la rapera Megan Thee Stallion en un pie tras una fiesta celebrada hace un año en casa de Kylie Jenner, para reprocharle en público que haya utilizado, supuestamente sin permiso, fragmentos de su mítica canción de 1985 "Into The Groove'l" para la producción de su nuevo sencillo.