Minsa confirma cancelación del Desfile de las Mil Polleras

Autoridades suspenden el Desfile de las Mil Polleras TReporta

Durante la edición estelar de Telemetro Reporta, Melva Cruz, directora de Salud Pública, explicó que "el evento del Desfile de las Mil Polleras se ha suspendido… estas actividades donde no podemos tener control de quienes asisten, un control de las medidas de bioseguridad y de quien está o no está vacunado es muy difícil controlarlo, por lo tanto este tipo de actividad no están permitidas".