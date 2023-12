Miss Earth 2023: Panamá no estará en la final, esta es la razón

Un total de 86 candidatas aspiran a la corona de la 23ra edición del Miss Earth, entre ellas se encontraba la panameña Nicole Castillero , quien no estará en la gran final.

A pocos días para el evento, la Miss Earth Panamá 2023 decidió romper el silencio para explicar el por qué de su ausencia en Vietnam.

¿Qué pasó con Nicole Castillero?

A través de su cuenta de Instagram, Nicole Castillero publicó un video la noche del 20 de diciembre para dar a conocer una serie de irregularidades que se presentaron con la Organización Panameña Universal, que posee la franquicia Miss Earth en Panamá.

Nicole Castillero, de 23 años y estudiante de mercadeo y estudios internacionales, fue coronada en agosto. Desde ese momento, empezó su preparación física, además de su participación en diferentes proyectos con organizaciones ambientales.

El viaje de Miss Earth Panamá 2023 rumbo a Vietnam estaba previsto para el 25 de noviembre, sin embargo no recibió comunicación por parte de la organización hasta varios días después.

View this post on Instagram A post shared by NICOLE (@nicolecastilleror)

Detalla Nicole Castillero en su publicación que el 28 de noviembre se le informa que viajaría el 30. De allí de forma "maratónica" preparó su equipaje para los 23 días que estaría en Vietnam.

En el aeropuerto, no se le permitió abordar, ya que no contaba con la Visa para ingresar a Taiwán, donde tendría una escala de 27 horas. A la Miss Earth Panamá no le quedó más remedio que regresar a casa. En tres días, gestionó la Visa taiwanesa.

La Organización Panameña Universal le informó que estaba reagendado el vuelo, no obstante hasta el momento, Nicole Castillero se mantiene sin recibir información.

"Jamás renuncié a mi título... Tampoco desistí de viajar", afirmó.

¿Qué dice la Organización Panameña Universal?

"No tenemos absolutamente nada que agregar al video donde se nos expone como responsables de la no participación de nuestra reina en su certamen internacional", dice parte del comunicado publicado por la Organización Panameña Universal en una historia.