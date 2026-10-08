Miss Universe 2027: Vietnam es anunciado como sede y esto es lo que se conoce

Vietnam fue anunciado como el país anfitrión de Miss Universe 2027 , correspondiente a la edición número 76 del certamen internacional de belleza. De acuerdo con la información difundida, MU East estará a cargo de la organización del evento, cuyos detalles adicionales serán comunicados próximamente.

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Miss Universe 2027: ¿qué se sabe de la edición que se celebraría en Vietnam?

OFFICIAL ANNOUNCEMENT



Vietnam will host the 76th Miss Universe competition in 2027, led by MU East as the designated “Party in Turn.”



Read the full press release below. Further event details will follow.#MissUniverse #MissUniverse2027 pic.twitter.com/cvZmwDDHnt — Miss Universe (@MissUniverse) October 8, 2026

Según el anuncio compartido, Vietnam fue designado como anfitrión de la competencia de Miss Universo 2027, con MU East al frente de la organización.

Por el momento, la información proporcionada no precisa la ciudad anfitriona, la fecha de celebración ni el recinto donde se desarrollaría el certamen.

Se espera que próximamente se den a conocer más detalles sobre la organización del evento.