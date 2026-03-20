Muere Chuck Norris a los 86 años: leyenda del cine de acción y artes marciales

El reconocido actor y experto en artes marciales Chuck Norris falleció a los 86 años, según confirmó su familia a través de un comunicado publicado en redes sociales este viernes 20 de marzo.

“Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris”, señala el mensaje difundido en su cuenta de Instagram. “Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris”, señala el mensaje difundido en su cuenta de Instagram.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

La familia indicó que el actor murió rodeado de sus seres queridos y en paz, aunque prefirieron mantener en privado las circunstancias de su fallecimiento.

Contenido relacionado: El diablo viste a la moda 2 vuelve a encender la expectativa rumbo a su estreno

Muere Chuck Norris: el ícono que marcó generaciones

Embed - Chuck Norris on Instagram: "It is with heavy hearts that our family shares the sudden passing of our beloved Chuck Norris yesterday morning. While we would like to keep the circumstances private, please know that he was surrounded by his family and was at peace. To the world, he was a martial artist, actor, and a symbol of strength. To us, he was a devoted husband, a loving father and grandfather, an incredible brother, and the heart of our family. He lived his life with faith, purpose, and an unwavering commitment to the people he loved. Through his work, discipline, and kindness, he inspired millions around the world and left a lasting impact on so many lives. While our hearts are broken, we are deeply grateful for the life he lived and for the unforgettable moments we were blessed to share with him. The love and support he received from fans around the world meant so much to him, and our family is truly thankful for it. To him, you were not just fans, you were his friends. We know many of you had heard about his recent hospitalization, and we are truly grateful for the prayers and support you sent his way. As we grieve this loss, we kindly ask for privacy for our family during this time. Thank you for loving him with us. With love, The Norris Family" View this post on Instagram

Chuck Norris alcanzó la fama en las películas de acción y artes marciales de los años 80, con títulos como:

A Force of One

An Eye for an Eye

También protagonizó la popular serie televisiva Walker, Texas Ranger, estrenada en 1993, consolidándose como una de las grandes figuras de Hollywood.

Además de su carrera en el cine, Norris fue un referente mundial en las artes marciales y una figura icónica de la cultura popular, impulsado por los famosos “Chuck Norris facts”.

Mensaje de la familia

En el comunicado, sus familiares destacaron su legado personal y humano: “Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso”. Agregaron que vivió con fe, disciplina y un compromiso inquebrantable con sus seres queridos, dejando una huella imborrable en millones de personas.

Embed - Chuck Norris on Instagram: "Some great memories throughout the years. I’m so grateful for the journey and everyone who’s been part of it. God Bless, Chuck Norris" View this post on Instagram

Días previos

Medios internacionales reportaron que el actor había sido hospitalizado recientemente en Hawái, días después de celebrar su cumpleaños número 86 el pasado 10 de marzo, donde incluso compartió videos entrenando.

Nacido como Carlos Ray Norris en Oklahoma en 1940, el actor también habló abiertamente sobre su infancia difícil y los problemas de alcoholismo de su padre, temas que abordó en su libro El secreto de la fuerza interior: Mi historia.

Aquí la música que marcó generaciones: