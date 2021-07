Natasha regresará a la vida de Carrie en el reboot de "Sexo en Nueva York"

Puede que el reboot 'And Just Like That...' haya perdido a algunos de los personajes más queridos por los fans de la serie original -Kim Cattrall no retomará el papel de Samantha y Lynn Cohen, la actriz que daba vida a la niñera polaca de Miranda, falleció el año pasado-, pero también rescatará a algunos rostros familiares que aparecieron a lo largo de las seis temporadas y las dos secuelas cinematográficas.