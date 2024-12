Natti Natasha demuestra su confianza con un bikini tras las críticas sobre su físico

"En este mundo 'ideal', que pueden decir los que controlan el mundo cibernético feos/gordos/flacos/interesados/apagados. ¿Saben qué? Eso no importa, lo que importa es que esas manos no se vuelvan a soltar jamás, solo cuando Dios decida", expresó Pina en un emotivo mensaje junto a la cantante.

Embed - Raphypina on Instagram: "En este mundo “ideal”, que pueden decir los que controlan el mundo cibernético? ; Feos / gordos / flacos / interesados / apagados / etc etc etc saben que, eso no importa, lo que importa es que esas manos no se vuelvan a soltar jamás solo cuando DiOS decida. El amor que tenemos es natural, sin importar condiciones físicas o económicas. Cada vez que te diriges despectivamente a alguien, solo cuenta si haz logrado aunque sea una 1/4 parte de las historias buenas que tienen esos dos que vez en la foto. A esta flaca la considero la MEJOR en todo los aspectos, esa es mi felicidad y la discutiré con el mundo las veces que sean "