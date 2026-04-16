Crisis de agua en Azuero: Panamá pedirá apoyo de EE.UU. para diagnóstico

El Gobierno de Panamá anunció una colaboración estratégica con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos para realizar un diagnóstico técnico integral del sistema hídrico en la región de Azuero, afectada por problemas de agua desde hace décadas.
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Diagnóstico profundo para una solución definitiva
El equipo técnico de Estados Unidos se reunirá con especialistas del Ministerio de Salud (Minsa) y del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales para evaluar:
- Fuentes hídricas críticas como el Río La Villa
- El Río Estibaná
- Estado de las plantas potabilizadoras
Medidas inmediatas ante la crisis
Mientras se desarrolla el diagnóstico, el Gobierno ha implementado acciones urgentes:
- Más de 60 pozos perforados en Azuero
- Proyección de 180 pozos adicionales en 2026
- Meta de casi 400 pozos a nivel nacional
Estas medidas buscan mitigar el impacto en las comunidades afectadas.
Agua no es apta para consumo directo
El Minsa advirtió que el agua en varias zonas de Azuero no es apta para consumo humano, por lo que emitió recomendaciones clave:
- Hervir el agua antes de consumirla
- Usarla solo para higiene y limpieza
- Mantener medidas para evitar enfermedades
Compromiso del Gobierno ante crisis histórica
Esta estrategia forma parte del plan del Gobierno liderado por el presidente José Raúl Mulino, que busca garantizar el acceso al agua potable como prioridad nacional.
La crisis en Azuero ha sido una de las más persistentes en el país, afectando a miles de residentes durante años.