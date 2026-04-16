Crisis de agua en Azuero: Panamá pedirá apoyo de EE.UU. para diagnóstico

Panamá realizará un diagnóstico profundo del sistema hídrico en Azuero

El Gobierno de Panamá anunció una colaboración estratégica con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos para realizar un diagnóstico técnico integral del sistema hídrico en la región de Azuero , afectada por problemas de agua desde hace décadas.

La iniciativa fue confirmada por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo.

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Diagnóstico profundo para una solución definitiva

El equipo técnico de Estados Unidos se reunirá con especialistas del Ministerio de Salud (Minsa) y del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales para evaluar:

Fuentes hídricas críticas como el Río La Villa

El Río Estibaná

Estado de las plantas potabilizadoras

“Se requiere un diagnóstico bien profundo y estructurado para poder hacer un plan a corto, mediano y largo plazo”, señaló el ministro. “Se requiere un diagnóstico bien profundo y estructurado para poder hacer un plan a corto, mediano y largo plazo”, señaló el ministro.

Medidas inmediatas ante la crisis

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Mientras se desarrolla el diagnóstico, el Gobierno ha implementado acciones urgentes:

Más de 60 pozos perforados en Azuero

en Azuero Proyección de 180 pozos adicionales en 2026

Meta de casi 400 pozos a nivel nacional

Estas medidas buscan mitigar el impacto en las comunidades afectadas.

Agua no es apta para consumo directo

El Minsa advirtió que el agua en varias zonas de Azuero no es apta para consumo humano, por lo que emitió recomendaciones clave:

Hervir el agua antes de consumirla

Usarla solo para higiene y limpieza

Mantener medidas para evitar enfermedades

Compromiso del Gobierno ante crisis histórica

Esta estrategia forma parte del plan del Gobierno liderado por el presidente José Raúl Mulino, que busca garantizar el acceso al agua potable como prioridad nacional.

La crisis en Azuero ha sido una de las más persistentes en el país, afectando a miles de residentes durante años.