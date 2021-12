Nicole Kidman empezó a fumar para interpretar a Lucille Ball en 'Being the Ricardos'

Al igual que otras tantas estrellas que han optado por cambiar temporalmente de estilo de vida para bucear en las entrañas de sus personajes y, con suerte, llevarse al menos una nominación al Óscar, la actriz Nicole Kidman ha revelado ahora que no tuvo demasiado reparo en empezar a fumar para brindar realismo y credibilidad a su personaje de Lucille Ball en "Being the Ricardos", cinta que coprotagoniza con Javier Bardem.