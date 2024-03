Olivia Munn revela que fue diagnosticada con cáncer

Embed - o l i v i a on Instagram: "I was diagnosed with breast cancer. I hope by sharing this it will help others find comfort, inspiration and support on their own journey." View this post on Instagram A post shared by o l i v i a (@oliviamunn)

"En los últimos diez meses he tenido cuatro cirugías, he pasado tantos días en cama que ni siquiera puedo contarlos y he aprendido más sobre el cáncer, el tratamiento del cáncer y las hormonas de lo que jamás hubiera imaginado", dijo en un comunicado que acompaña al evento. foto. "Sorprendentemente, sólo he llorado dos veces".

Munn dijo que el cáncer no se habría encontrado hasta su próxima mamografía programada si su médico no hubiera decidido realizar una evaluación de riesgo de cáncer de mama.

Munn fue vista en la alfombra roja de los Oscar el domingo con su pareja John Mulaney . Su hijo Malcolm nació a finales de 2021.

Olivia Munn ha trabajado en diferentes producciones cinematográficas como Libranos del Mal, Depredador, X-Men Apocalipsis y Iron Man 2.