¿Qué es de la vida de Facundo Kroeck, bicampeón de calle 7? 

Facundo Kroeck: su vida como esposo y padre

Aquel estudiante de arquitectura, supo cómo construir su futuro en nuestro bello Panamá. iniciado por cambiar la mencionada carrera que le apasionaba, seguido dar el paso de unir su vida con su novia – Ahora esposa- Grace Clunie. Y aprovechar cada momento para ver crecer a su hija Mikaela.

-Trato de que los trabajos que agarro que me den tiempo para compartir con mi hija que está creciendo un montón, con Grace, mi familia por eso, no me gusta el trabajo de oficina, pero hay que trabajar pues las hay que pagar las cosas.- cuenta el futuro licenciado en Comunicación Social.

El tiempo no se detiene, la pequeña Mikaela ya tiene tres años y a pesar que por el trabajo de sus padres a veces los fines de semana pasa con sus abuelos, Facu menciona que como padres tratan de aprovechar cada momento para que su hija conozca Panamá resaltando que planifican llevarla a sentir el frio en tierras altas de Chiriquí.

Proyectos y vida deportiva de Facundo Kroeck

Al parecer el pensamiento del excompetidor de calle 7 cambió luego de crear su familia, pues el “excapitán del equipo amarillo” menciona que junto a sus amigos (incluyendo a Rafe Lucado) crearon una empresa independiente de producción tal como lo fue “Conquistando la cima” y junto con algunos compañeros de la universidad, le han dado vida al mencionado proyecto.

-Aunque no soy youtuber, me gusta hablar, actuar y explotar este deseo buscando el momento adecuado para darle vida- comenta Facundo.

El deporte siempre formará parte de la vida de Facundo, resalta el futbolista que actualmente sigue jugando todas las ligas que salen en Panamá y subraya que no le va mal en otros torneos y deportes de equipo donde aprovecha el tiempo para compartir con su familia.

Las oportunidades llegan y pocos saben aprovecharla, podríamos decir que Facundo, ha tomado decisiones no pensando solo en él si no, en su familia. Con ello, el argentino ahora panameño sigue soñando y culmina diciendo que en un futuro se ve siendo director técnico de futbol.