Ricardo Arjona le canta a una señora cubana por videollamada

“¿Está en Cuba ahora?... ¡María!… ¡Por Dios, María! Te mando un besito, mi amor”, dijo Ricardo Arjona directamente a la madre cubana, mientras también invitó al saxofonista de origen cubano, Hammadi Bayard, para que también la saludara.

"Soñar con ver a Arjona en Cuba, es una utopía. Crecí escuchando sus canciones al punto que conozco cada una de sus letras. Cuando llegue a los Estados Unidos en el 2017 el hizo una gira, yo estaba recién llegada y solo contaba con 40$ (no me alcanzaba ni para el tiket) experimenté la frustración horrible por tenerlo cerca y a la vez tan lejos que me prometí que para la próxima lo vería y en primera fila, 5 años después no solo lo logré ver, sino que sorprendió a mi madre en Cuba dándole a esta noche una prioridad eterna en mis recuerdos. Creo que lo desee tanto que el universo me restregó en la cara que por muy absurdo que pueda parecer un sueño es capaz de materializarse, poder regarle esta experiencia a la mujer de mi vida ha sido de las cosas más lindas que he vivido. Gracias Ricardo, que grande eres… no me alcanza la vida para inmortalizar esta noche", escribía la fanática, Mariluz Laffita.