Rubén Blades emite un emotivo mensaje sobre Bruce Quinn

Rubén Blades continua diciendo: "Bruce Quinn trabajo con las uñas, como se labora en un país donde solo los corruptos parecen tener fácil acceso al dinero, sobre todo si es ajeno. Resulta casi imposible de comprender como se las arreglo para poder poner en escena tantas obras, año tras año, algunas representando un gran nivel de dificultad en términos escénicos y de producción".

"Aunque no hay manera de agradecer apropiadamente una vida de tanta dedicación y sacrificio hacia el arte y sus practicantes, desde aquí reiteramos nuestro reconocimiento y agradecimiento por sus aportes y conducta, siempre en beneficio del país y de sus habitantes. Godspeed Bruce and thank you from the bottom of our hearts!", concluyó Rubén Blades.