Shaquille O'Neal: "No somos ricos, solo lo soy yo"

"Ya son mayores y están un poco molestos conmigo. No están realmente enfadados, pero no me comprenden. Siempre les digo: 'No somos ricos, solo lo soy yo", ha explicado en el podcast 'Earn Your Leisure'. "Tienes que obtener una licenciatura o una titulación superior, y si quieres que invierta en alguno de tus negocios, no te quedará otra opción que organizar una presentación en toda regla. Tienes que vendérmelo. Es algo que les he dejado muy claro, no voy a darles nada porque sí".

El deportista retirado pasó su infancia en un barrio muy humilde de Nueva Jersey en el que la educación era un lujo más que un derecho, por lo que no piensa permitir que sus hijos desaprovechan las oportunidades que se les presentan gracias a su posición privilegiada.

"Esa es la única regla: que estudien. No me importa si juegan al baloncesto. No me importa nada de eso", ha confesado Shaq, que sueña con que algún día haya un médico en su familia, o un farmacéutico, un abogado o un empresario. También le gustaría que alguien continuara su legado como empresario, pero solo si se lo merece: "Les digo que no se lo voy a entregar así como así. Tenéis que ganároslo".