Simon Cowell podría jugar un papel clave en el regreso de One Direction

El también juez de programas cazatalentos como 'America's Got Talent' cree que el regreso de One Direction se producirá más pronto que tarde, aunque ha preferido no especificar cómo podría materializarse, debido a la presión social que, al respecto, no ha dejado de recibir el que fuera el quinteto más famoso y representativo de la década pasada, cuyo legado podría verse claramente ampliado en estos años 20 si sus antiguos miembros pudieran aparcar momentáneamente sus diferencias -o sus exitosas carreras en solitario, como es el caso de Harry Styles- para volver a trabajar juntos.