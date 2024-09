Sophie Turner explica el motivo de su comentario sobre las dificultades de ser madre soltera

“He sido ampliamente malinterpretada hoy en publicaciones donde he ‘afirmado’ que ‘es una lucha ser madre soltera’. Me gustaría aclarar que estaba hablando del personaje de Joan que interpreto y no me refería a mí misma”, dijo Turner en una historia de Instagram, aclarando la situación.

La actriz elogió, sobre todo, el papel de aquellas madres que crían a sus hijos completamente solas y afirmó sentirse afortunada de tener ayuda a su alrededor.

Sophie Turner comparte la custodia de sus hijas con Joe Jonas

Tras siete años juntos, Joe Jonas y Sophie Turner se separaron y desde hace un año comparten la custodia de sus dos hijas, Willa de cuatro años y Delphine de dos años, según informó el medio E! News.