Spiderman: No Way Home; Zendaya roba miradas junto a Tom Holland

Tom Holland y Zendaya durante la premiere de Spiderman: No Way Home

La esperada premiere de la película Spiderman : No Way Home tomó otro rumbo, luego que sus protagonistas Tom Holland y Zendaya (pareja), se robaran las miradas y lentes. Principalmente Zendaya por su vestido con diseños de telaraña, viéndose temática para la ocasión.

Ambos actores acudieron al estreno de la película Spider-Man: No Way Home (del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM)) con una vestimenta en tonalidades tierra y oscuras. Por un lado, Tom Holland lució con un traje marrón chocolate de doble botonadura, hecho a medida por Prada. Zendaya apostó por un vestido de Valentino de efecto telaraña y, al igual que Holland, calzó unos zapatos de Christian Louboutin.

"Honestamente, me siento muy emocionado e impresionado por todo el viaje recorrido desde que me eligieron para interpretar al personaje hasta ahora que estamos promocionando Spider-Man 3” dijo Tom durante la entrevista. Pero antes de que Tom continuara con la entrevista, fue detenido en secas por la llegada de su novia Zendaya, que fue recibida por gritos eufóricos por parte de los fanáticos. “Creo que Zendaya acaba de llegar”, dijo Tom, deteniendo la entrevista para intentar ver mejor. “Eso suena a que Zendaya acaba de aparecer”. Tom Holland no podía dejar de mirar asombrado a Zendaya durante su entrada. Después del romántico momento, el actor reanudó la entrevista para luego posar junto a su pareja ante las cámaras.

Spiderman: No Way Home, estrena hoy en Latinoamérica y el Reino Unido; mañana en España y el viernes en los Estados Unidos.