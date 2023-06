'The Messi Experience: Un Sueño Hecho Realidad' estreno 2024

Estoy muy contento de anunciar que muy pronto presentaré The Messi Experience: Un Sueño Hecho Realidad. Estoy muy contento de anunciar que muy pronto presentaré The Messi Experience: Un Sueño Hecho Realidad.

Anunció y expreso Lionel con este nuevo proyecto que está bajo la coordinación y producción de 'Primo Entertainment' esta gira mundial comenzará a principios de 2024, dónde se repasarán los momentos más especiales de la vida de Messi desde sus inicios en su carrera profesional futbolística desde los momentos en su tierra natal Rosario, hasta lo más actual y sus vivencias en su trayectoria en la ciudad de Barcelona en España. El próximo estreno fue dado a conocer por la misma estrella argentina en su red social de Instagram. Asegurando esperar en los próximos meses más detalles de este gran lanzamiento de 'The Messi Experience: Un Sueño Hecho Realidad'. Estás experiencias también van a dar a conocer todos esos detalles de Lionel Andrés Messi Cuccittini durante el triunfo Mundial en Qatar en el año 2022 con el equipo de futbol argentino. Los fanáticos al rededor del mundo podrán vivir esta experiencias junto a Lionel Messi con mucha alegría en diversos continentes. Por el momento no existe una fecha de inició del proyecto. 'Es imposible resumir el Mundial en imágenes, me quedaría con tantas que no cabrían en ningún álbum. Pero coincidiendo con los 6 meses, quería compartirles algunos momentos que me vienen muchas veces a la cabeza y me ponen muy feliz al recordarlos por cómo y cuándo se dieron'. expresa Messi como una de sus vivencias.

Además de la publicación realizada por Lionel Messi, las futuras informaciones sobre el proyecto que recorrerá el mundo, será brindada por medio de las redes sociales de igual forma en esta ocasión de las cuentas que llevan a cabo esta experiencia única para compartir con todas las personas y seguidores del futbolista argentino Lionel Andrés Messi Cuccittini. Cómo un adelanto se da dado a conocer la introducción de este evento. Marcando un nuevo capítulo para la vida de Messi por ser reconocido con su esfuerzo a lo largo de los años en cada estadio que ha jugado y ha puesto su nombre en alto por su constancia, perseverancia y sacrificio para obtener sus logros actuales, siendo una de las leyendas que más alcances tiene a nivel mundial.