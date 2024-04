Víctor Ballesteros cautiva con homenaje a Sandra Sandoval en su primer disco

Sigue leyendo: Sandra Sandoval ajusta un año más de vida y lo festeja por todo lo alto

Víctor Ballesteros rinde homenaje especial a Sandra Sandoval en su primer disco

El presentador de televisión de A Lo Panameño sorprendió a todos al interpretar en saxofón uno de los temas más famosos de los hermanos Sandoval, Amor Azul el cual es de la autoría del compositor Alfredo Chávez.

"¡Hoy es un día lleno de emoción y gratitud! En el marco del cumpleaños de la incomparable Sandra Sandoval, me complace presentar el primer tema de mi primer disco un homenaje a nuestra rica música panameña. Este primer compás es un regalo especial para mi querida @sandrasandovals quien me ha expresado su cariño por el saxofón en múltiples ocasiones. ¡Espero que esta melodía, ahora convertida en un clásico gracias a ti, ilumine tu día y tu corazón! ¡Que la bendición de Dios te acompañe siempre!"

Escribió Victor en su cuenta de Instagram, deleitando el icónico tema Amor Azul.

Además aprovechó para agradecer a todos los que han estado junto a él en este gran paso en su carrera artística, concluyo diciendo que esto es solo el comienzo de un emocionante viaje y que va por más éxitos. ¡Enhorabuena!