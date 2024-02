Viña del Mar 2024: Así va la tabla de posiciones de las competencias

"Viña, GRACIAS. Tu manera de sentir, de rugir, de vibrar, y sobre todo de curar. Es sobrenatural. Eres tan bella como fuerte. He respirado tu dolor de cerca, y déjame decirte, que nada podrá romperte. No renuncies a tu luz, deslumbra, yo me quedo cerca, las distancias son inexistentes para quien sabe querer", publicó más tarde Alejandro Sanz agradeciendo el cariño del público.

El segundo artista de la noche fue Manuel Turizo, quien fue el encargado de cerrar la primera noche de Viña del Mar 2024. El colombiano quedó con ganas de más en La Quinta de Vergara fue muy corta la noche para seguir disfrutando del público chileno, que también le regaló dos gaviotas.

Arrancó la competencia de Viña del Mar 2024

En medio de las presentaciones de Alejandro Sanz y Manuel Turizo, arrancó la competencia folclórica e internacional de Viña del Mar 2024.

La noche del domingo fue la primera ronda de presentaciones de la competencia folclórica e internacional, tres representantes de cada una.

Los primeros en subir al escenario de La Quinta de Vergara fueron:

Ahyre (Argentina)- Competencia folclórica

Yaneth Sandoval (México)- Competencia folclórica

Ruby Palomino (Perú)- Competencia folclórica

Eddy Valenzuela (México)- Competencia internacional

Charly Benavente (Chile)- Competencia internacional

Enrique Ramil (España)- Competencia internacional

Así va la tabla de posiciones de las competencias de Viña del Mar 2024

Tras la primera ronda de de la competencia folclórica e internacional del Festival de Viña del Mar 2024, las puntuaciones fueron las siguientes:

Ahyre (Argentina)- 5.6 puntos

Yaneth Sandoval (México)- 5.8 puntos

Ruby Palomino (Perú)- 4.8 puntos

Eddy Valenzuela (México)- 5.4 puntos

Charly Benavente (Chile)- 5.5 puntos

Enrique Ramil (España)- 5.6 puntos

Continúa la competencia en Viña del Mar 2024

Para este lunes, se espera la segunda ronda de presentaciones de la competencia folclórica e internacional del Festival de Viña del Mar 2024. La noche de este lunes será el debut de Jhonathan Chávez y Los Triunfadores, que representan a Panamá en la competencia folclórica con el tema "Décimo Quinto Festival", canción original de Dorindo Cárdenas y con nuevos arreglos de Marcelino Guerra.

Presentaciones para este lunes 26 de febrero:

Jhonathan Chávez (Panamá)- Competencia folclórica

Mariel Mariel (Chile)- Competencia folclórica

Gardenia (Bolivia)- Competencia folclórica

Luz Gaggi (Argentina)- Competencia internacional

Lita Pezo (Perú)- Competencia internacional

Osvaldo Supino (Italia)- Competencia internacional

Así está conformado el jurado de Viña del Mar 2024

Los participantes de la competencia folclórica e internacional del Festival de Viña del Mar 2024 son evaluados por un selecto grupo de invitados, entre ellos están:

Young Cister

Manuel Turizo

María Becerra

Ale Sergi de Miranda!

Priscilla Vargas

Alejandro Chávez

Constanza Santa María

Bebe Contepomi

Adicional al jurado, el público también tiene un peso importante en la evaluación de los participantes, ya que durante cada presentación se activan las votaciones a través del app de Viña del Mar.

