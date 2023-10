Yailin da la cara asegurando que Tekashi no la ha golpeado

Bueno mi gente, yo quiero hacer un comunicado de lo que está aconteciendo, yo quiero aclarar que yo no he sido agredida ni verbalmente ni psicológicamente, yo estoy bien Bueno mi gente, yo quiero hacer un comunicado de lo que está aconteciendo, yo quiero aclarar que yo no he sido agredida ni verbalmente ni psicológicamente, yo estoy bien

Afirmó la ex de Anuel AA mientras mostraba su cuerpo para que vieran que no tenía moretones producto de los golpes. Adicional, espera que las autoridades hagan su trabajo para que el rapero logre salir rápido de todo esto que está pasando, del cual ella asegura todo es un invento.

Recordemos que la noticia de que Tekashi había agredido a los productores de Diamond La Mafía por estar grabando con Yailin se publicó hace cinco días atrás sin embargo, no es hasta ahora que la artista viene a mostrar su rostro, que de paso estaba totalmente maquillado.