AFP • 12 Mar 2020 - 05:31 PM

Disneyland, el segundo parque de diversiones más visitado del mundo, cerrará sus puertas desde este fin de semana para evitar la propagación el coronavirus, que ya forzó la cancelación de conciertos, festivales y otros grandes eventos en Estados Unidos.

El complejo Disneyland Resort, ubicado en Anaheim y que incluye hoteles y dos parques de atracciones, estará cerrado desde el sábado hasta finales de mes, anunció un portavoz luego que el gobierno de California recomendara la suspensión de cualquier evento que reúna a 250 personas o más.

Publicidad

Otros eventos como el festival musical de Coachella, la feria WonderCon y el festival de cine de Bervely Hills fueron suspendidos debido a este nuevo virus, que solo en el estado ha contagiado a casi 200 personas.

Estados Unidos tiene 1.200 casos positivos con 36 muertes.

Publicidad

"Si bien no se ha informado de ningún caso de COVID-19 en Disneyland Resort, tras examinar detenidamente las directrices de la orden ejecutiva del gobernador de California y en interés de nuestros visitantes y empleados, estamos procediendo al cierre del parque Disneyland y del Disney California Adventure, desde la mañana del 14 de marzo hasta finales de mes", indicó el portavoz.

"Los hoteles de Disneyland Resort permanecerán abiertos hasta el lunes 16 de marzo para que los huéspedes puedan hacer los arreglos de viaje necesarios", siguió.

La zona comercial Downtown Disney, aledaña a los parques y que tiene restaurantes y tiendas, permanecerá abierta.

"Seguiremos la situación actual y acataremos el consejo y la orientación de los oficiales federales y del estado y de los organismos de salud".

Disneyland, que recientemente fue expandido a un área de 40 hectáreas para agregar una atracción de Star Wars, recibió casi 19 millones de visitantes en 2018, solo superado por el Magic Kingdom en Disney World Florida, que por ahora sigue abierto.

La compañía indicó que reembolsará a quienes deseen cambiar o cancelar sus visitas.

El gobernador Gavin Newsom dijo en un comunicado que el grupo "había tomado la decisión correcta" e indicó que vendrán "más anuncios como éste en breve".

Eventos como la reunión de dueños de salas cines CinemaCon en Las Vegas, el festival de medios SXSW en Texas y el festival de cine de Tribeca en Nueva York también fueron cancelados, lo mismo con el prestigioso circuito de Broadway que bajará el telón por un mes.

Disney cerró sus parques en Asia, epicentro de la epidemia de COVID-19, que contaminó a más de 124.000 personas, de las cuales unas 4.500 fallecieron.

En Tokio, el cierre se extendió hasta principios de abril, mientras que en Shanghái se realiza una "reapertura gradual" que comenzó con algunas tiendas y restaurantes.

Otros parques de atracciones en California, como el popular Universal Studios Hollywood, permanecen abierto.

Tom Schroder, portavoz de Universal, dijo a la AFP que tanto en su parque en Orlando como el de Los Ángeles se reforzaron "los procedimientos de salud e higiene" con más limpieza y nuevas estaciones de gel.

Disney también había anunciado medidas similares.

Entre los usuarios de Universal no parecía haber pánico, según testimonios recogidos por la AFP el miércoles.

"No me va a dar, no voy a permitir que entre en mi sistema", dijo Tom Alley, un turista británico de 34 años.

Algunos decidieron tomar precauciones como María, una estudiante universitaria de 20 años que llevó guantes desechables y alcohol en gel para limpiarse con frecuencia.

"Uno se da cuenta de la cantidad de cosas que la gente toca cuando prestas atención, ve como tocas cosas y luego la cara", dijo a la AFP la joven que prefirió no dar su apellido y que procuró no tocar las barras de seguridad de las atracciones y se volteaba y cubría el rostro cuando alguien tosía en la fila.

Sandy Sanders, una señora en sus 60, grupo de riesgo, dijo despreocupada que se "lavó las manos todo el tiempo".

Gisela Rosario, médica infectóloga residente en Los Ángeles, explicó a la AFP que este tipo de parques "se puede considerar un lugar de alto riesgo" pues la recomendación de las autoridades es "evitar lugares donde haya mucha gente conglomerada".