4 Jul 2020

Un centenar de opositores rusos, convocados por los partidos Frente de Izquierdas, Otra Rusia, Solidaridad Civil, entre otros, entregaron hoy a la Administración del presidente ruso, Vladímir Putin, cartas que cuestionan las enmiendas del Kremlin y exigen una reforma constitucional "plena".

Los documentos firmados por los opositores afirman que la votación del paquete de enmiendas constitucionales celebrada del 25 de junio al 1 de junio y que permiten a Putin mantenerse en el poder más allá de 2024 "fue una estafa" que escapó "al control social objetivo", lo cual crea "un precedente peligroso".

"En estas circunstancias no es posible confiar en los resultados oficiales de la votación. Todos hemos sido testigos de un engaño a gran escala de los ciudadanos y de una manipulación de sus conciencias", indicaron, al afirmar que no reconocen la legitimidad del plebiscito.

Los opositores exigieron "realizar una reforma plena de la Constitución (y no decorativa como ahora) con el fin de consolidar la sociedad rusa".

Los participantes se reunieron en un parque céntrico de la capital rusa y bajo la atenta mirada de la policía, que optó por no intervenir y se limitó a pedir que se respetase el distanciamiento social.

Posteriormente, los opositores marcharon hasta la sede de la Administración presidencial, donde entregaron las misivas firmadas.

El líder de Frente de Izquierdas, Serguéi Udaltsov, llamó a los presentes a "no dejarse llevar por la tristeza, porque es lo que buscan las autoridades, desmoralizar a la gente imponiendo los resultados de las votaciones", que calificó de propaganda "al estilo de Goebbels".

"No creemos en esto, no lo reconocemos, no confiamos en estos resultados", afirmó.

Por su parte, el politólogo Borís Kagarlitski señaló que las autoridades rusas se "cortaron la vía de retirada" ya que el plebiscito constitucional de Putin cruzó el Rubicón de la democracia.

"Este es el fin de la democracia presuntamente controlable, el 1 de julio la democracia en Rusia dejó de existir y dio paso a una dictadura incontrolable. La sociedad debe reaccionar a esto", aseguró.

Según la Comisión Electoral Central, el 77,92 % de los votantes apoyaron el paquete de enmiendas a la Constitución rusa sometido durante una semana a un plebiscito que concluyó el miércoles, frente al 21,27 % que lo rechazaron.

La participación fue del 67,97 % del censo electoral, cifrado en 109.190.337 ciudadanos.

La oposición ha cuestionado tanto las enmiendas como el propio proceso de votaciones, que según ellos estuvo plagado de irregularidades.