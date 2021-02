AP • 18 Feb 2021 - 01:32 PM

La presidenta del Consejo Electoral de Ecuador anunció el jueves que los resultados oficiales de las elecciones presidenciales se darán a conocer el próximo fin de semana, mientras sigue disputado el segundo lugar para entrar al balotaje entre el exbanquero de derecha Guillermo Lasso y el candidato indígena Yaku Pérez.

Diana Atamaint agregó que en caso de inconformidad de alguno de los postulantes se pueden presentar impugnaciones.

En las elecciones del 7 de febrero se alzó con el triunfo el candidato Andrés Arauz, delfín del expresidente Rafael Correa (2007-2017) con 32,72%, mientras que en el segundo lugar se ubicó Lasso con 19,74% seguido muy de cerca por Pérez con 19,38%.

Para ganar en primera vuelta un candidato debe obtener la mitad más uno de los votos válidos o al menos el 40% de los sufragios y una ventaja de 10 puntos sobre su más inmediato rival.

Pérez exigió la semana pasada un recuento de votos. Inicialmente acordó con Lasso que se volvería a contar el 100% de los sufragios de la provincia de Guayas, la más poblada del país, y el 50% de otras 16 provincias. Pero horas más tarde ambos cambiaron de posición y el Consejo Electoral no pudo fijar los detalles del recuento.

Atamaint dijo a la estación Teleradio que los resultados oficiales podrían anunciarse este fin de semana tras lo cual “los candidatos pueden interponer impugnaciones e incluso apelar ante el Tribunal Contencioso Electoral, que es la autoridad de última instancia”.

Recordó que el candidato que pida un recuento de sufragios debe adjuntar las pruebas que respalden sus acusaciones o que sustenten sus reclamos.

Ante las denuncias de presuntas irregularidades, Pérez y los dirigentes del partido de los indígenas, Pachakutik, convocaron a una movilización y una marcha que salió la víspera de la ciudad de Loja, 425 kilómetros al sur de Quito, con decenas de integrantes y que se prevé llegará a esta capital la próxima semana.

La última vez que se produjo una manifestación similar en octubre de 2019 -en rechazo a un alza de los precios de los combustibles- los protestantes incendiaron la Contraloría, secuestraron policías, militares y periodistas y llevaron al país al borde del rompimiento democrático.

El coordinador nacional de Pachakutik, Marlon Santi, dijo a The Associated Press que “las directrices son que sea marcha pacífica, pero tenemos informes que quieren poner infiltrados. Ya hemos dado órdenes para que cada bloque provincial impida que haya infiltrados. No venimos a Quito por tiempo indefinido, sólo queremos denunciar el fraude y exigir transparencia".

Para el 11 de abril está fijado un balotaje entre Arauz y Lasso o Pérez, uno de los cuales sucederá en el poder al presidente Lenín Moreno desde el 24 de mayo y para un período de cuatro años.