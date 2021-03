AFP • 27 Mar 2021 - 10:10 AM

El fuerte viento no fue la principal causa del encallamiento del supercontenedor "Ever Given" en el Canal de Suez, indicó el responsable de la autoridad egipcia de esta vía que une el mar Rojo y el Mediterráneo.

"Las fuertes ráfagas de viento y los factores meteorológicos no son las únicas razones principales del encallamiento del barco, otros errores, humanos o técnicos, también pudieron entrar en juego", declaró Osama Rabie en conferencia de prensa en Suez.

Una investigación inicial mostró que el buque encalló debido a intensos vientos, y descartó que hubiera sufrido alguna falla mecánica o del motor, señaló la compañía. GAC, una empresa de transporte global y logística, había dicho previamente que el barco experimentó una falla de energía, pero no dio detalles.

El embotellamiento marítimo afectaba a más de 280 navíos el sábado cerca del Puerto Said en el Mar Mediterráneo, el Puerto Suez en el Mar Rojo y aquellas que de antemano se encuentran varadas en el sistema del canal, indicó Leth Agencies, que brinda servicios para el canal.