Asesinan a juez en Ecuador mientras llevaba a sus hijos a la escuela

Un juez ecuatoriano fue asesinado a tiros este jueves en la provincia de Manabí, una de las zonas más afectadas por la violencia ligada al narcotráfico, según informó la Policía Nacional de Ecuador.

La víctima, identificada como Marcos Mendoza, fue atacada por un sicario en motocicleta mientras acompañaba a sus hijos a la escuela en la localidad de Montecristi, al oeste del país.

Asesinan a juez en Ecuador en ataque atribuido a Los Lobos

De acuerdo con las primeras investigaciones, el crimen estaría relacionado con Los Lobos, una de las organizaciones criminales más poderosas de Ecuador. El jefe policial de la zona, coronel Giovanni Naranjo, detalló que el juez fue “interceptado por una persona en una motocicleta, quien le propinó varios disparos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1978921389416706050&partner=&hide_thread=false Un juez fue asesinado a tiros el jueves en la provincia ecuatoriana de Manabí, donde bandas criminales dedicadas al narcotráfico imponen el terror, informó la Policía.



Un pistolero abrió fuego contra el juez Marcos Mendoza cuando acompañaba a sus hijos a la escuela en la… pic.twitter.com/t0rDe3O9Wb — Telemetro Reporta (@TReporta) October 16, 2025

Las autoridades confirmaron que Mendoza no contaba con protección policial, ya que nunca se solicitó seguridad personal. Según la ONG Human Rights Watch, al menos 15 jueces y fiscales han sido asesinados en Ecuador desde 2022, reflejando el incremento de la violencia contra el sistema judicial.

En junio pasado, el juez había sido suspendido por un mes tras intentar comunicarse con el entonces ministro del Interior, John Reimberg, en el marco de una investigación sobre el narcotraficante Adolfo Macías, alias Fito, líder del grupo criminal Los Choneros, quien fue extraditado a comienzos de año.

Comunicado por la Asociación de jueces

La Asociación de Jueces de Ecuador condenó el asesinato y señaló que este hecho “evidencia la vulnerabilidad en la que se encuentran las y los jueces del país”, quienes enfrentan “presiones, amenazas y riesgos” por ejercer su labor con independencia.

El presidente Daniel Noboa mantiene una política de mano dura contra el crimen organizado, mediante operativos militares y estados de excepción en varias provincias. Sin embargo, pese a estas medidas, el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado reportó que los homicidios aumentaron un 47% en el primer semestre de 2025, comparado con el mismo periodo del año anterior.

FUENTE: AFP