Biden visita Florida tras derrumbe de las Champlain Towers

A bordo del Air Force One, la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre indicó que la primera pareja iba para demostrar su empatía a las familias desconsoladas y su gratitud a los equipos de socorristas que han trabajado día y noche revisando los escombros en busca de sobrevivientes.

"El presidente y la primera dama se reunirán con las familias que se han visto obligadas a soportar esta terrible tragedia, les ofrecerán consuelo en este momento difícil e inimaginable", dijo a periodistas.

Cuando se le preguntó sobre la disminución de las posibilidades de encontrar a alguien con vida, Jean-Pierre dijo que la Casa Blanca "esperaba lo mejor".

Dos niños, de cuatro y diez años, están entre los muertos confirmados tras el derrumbe de 55 apartamentos de las Champlain Towers en Surfside, Miami Beach.

Al menos 29 latinoamericanos, de Argentina, Colombia, Paraguay, Venezuela, Uruguay y Chile, figuran entre los desaparecidos. En la lista de fallecidos hay un venezolano y una uruguaya-venezolana.

US President Joe Biden departs to Florida

Washington (Usa), 01/07/2021.- US President Joe Biden (L) with First Lady Jill Biden walks out from the White House in Washington, DC, USA, before his departure to Surfside, Florida on 01 July 2021. (Estados Unidos) EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL world rights