Comisión electoral rusa rechaza candidatura de opositor por apoyar a Alexéi Navalni

"Me han apartado de las elecciones. La comisión electoral me consideró extremista por mi apoyo a Navalni y me impidió postularme. Hace tiempo que no veía una arbitrariedad tan descarada", escribió Yashin en Twitter.

Yashin, que quería presentarse a las elecciones a la Duma de Moscú, adelantó que recurrirá esta decisión ante los tribunales, pero admitió que no alberga esperanzas de que la Justicia restituya sus derechos.

En su opinión, el rechazo de su candidatura es una decisión política y una venganza por su apoyo a Alexéi Navalni, que cumple actualmente dos años y medio de cárcel.

El opositor, que ya había sido diputado en la Duma, pretendía ocupar la plaza que dejó libre un político comunista fallecido recientemente.

La Duma o Cámara de diputados aprobó a finales de mayo una ley que impide a los miembros de organizaciones consideradas extremistas presentar sus candidaturas a comicios municipales o federales.

A mediados de junio, la Justicia rusa proscribió por "extremistas" varias organizaciones sin ánimo de lucro vinculadas con Alexéi Navalni, como el Fondo de Lucha contra la Corrupción, que ha denunciado el enriquecimiento ilícito en la administración pública.

No obstante, la ley aprobada por la Duma no debería afectar a las elecciones de locales y federales de septiembre próximo, ya que fueron convocadas antes de su entrada en vigor.

Uno de los opositores con mayor tirón electoral, el exdiputado federal Dmitri Gudkov, quien mantiene una tensa relación con Alexéi Navalni, tuvo que abandonar el país después de ser detenido bajo cargos que él consideró fabricados.

Gudkov, cuyo padre también tuvo que exiliarse en Bulgaria tras ser privado del acta de diputado, mantenía negociaciones con el partido liberal Yábloko para encabezar sus listas en las elecciones legislativas de septiembre.

La oposición mantiene que con el envenenamiento de Alexéi Navalni con el agente químico Novichok en agosto de 2020 el Kremlin dio inicio a una campaña de "persecución judicial" y "purga política" de cara a los comicios.

Según los sondeos, el partido del Kremlin, Rusia Unida, cuenta con una intención de voto por debajo del 30 % en Rusia y del 15 % en Moscú, donde Alexéi Navalni cuenta con muchos partidarios.

FUENTE: EFE