Donald Trump dice que mantendrá su candidatura aunque sea condenado.

image.png

Cuando el locutor de radio conservador John Fredericks le preguntó si una sentencia desfavorable detendría su campaña, Trump respondió rápidamente: "No, en absoluto. No hay nada en la Constitución que diga que debería hacerlo".

Según Trump, "incluso los locos de la izquierda radical dicen que no, que eso no me detendría, y tampoco me detendría. Esta gente está enferma".

Trump destacó que presidentes anteriores, incluidos el demócrata Barack Obama (2009-2017) y el republicano George W. Bush (2001-2009), "tomaron documentos" de los archivos de la Casa Blanca, lo que sugiere falsamente que sus predecesores se habían tenido una conducta similar a los presuntos delitos por los que se le acusa a él.

image.png

"Nadie ha pasado nunca por esto. Esto es una locura", agregó argumentando que no había hecho nada malo.

El magnate republicano, quien superó dos juicios políticos en el Congreso, fue inculpado por primera vez en el caso de los documentos clasificados el mes pasado.

Según la justicia, es responsable de poner en peligro la seguridad nacional al mantener en su poder información nuclear y de defensa de alto secreto tras dejar la Casa Blanca.

Acumulación de procesos

Trump también enfrenta decenas de cargos por delitos graves en un caso que involucra pagos secretos a una actriz porno en Nueva York y se prepara para una acusación en investigaciones estatales y federales separadas sobre sus esfuerzos por anular las elecciones de 2020.

El jueves, en la investigación sobre los documentos clasificados, el fiscal especial Jack Smith alegó que Trump pidió a un trabajador de su finca frente a la playa en Florida que borrara imágenes de vigilancia para obstruir a los investigadores.

El magnate, que está citado para ir a juicio en el punto álgido de la campaña en marzo y mayo del próximo año, niega cualquier irregularidad.

image.png

Trump también fue acusado de retener ilegalmente información de defensa nacional sobre un documento que está acusado de mostrar a periodistas en su club de golf de Nueva Jersey.

La desafiante entrevista radial de Trump se produjo cuando él y su rival republicano, Ron DeSantis, se preparaban para aparecer en la Cena Lincoln que cada año organiza el partido en Iowa.

La ventaja de Trump se ha ampliado de 13 puntos en febrero a 34 ahora, mientras DeSantis no ha podido conectar con los votantes y se ha visto envuelto en controversias.

La campaña de DeSantis fue forzada esta semana a despedir a un miembro del personal que promocionó un video que presentaba imágenes nazis.

Además, el candidato desató indignación al sugerir que elegiría al teórico de la conspiración antivacunas Robert F. Kennedy Jr. para liderar su política de salud pública.

DeSantis dijo a "The Megyn Kelly Show" de SiriusXM, en un segmento previsto a salir al aire el viernes, que estaba en contra del procesamiento del expresidente.

"Voy a hacer lo que es correcto para el país. No creo que sea bueno para el país que un expresidente de casi 80 años vaya a prisión (...) Creo que el país quiere un nuevo comienzo", declaró.

FUENTE: AFP